L’arrivée de Messi pourrait avoir des répercussions dans les dossiers Mbappé et Pogba (ESPN)

Depuis ce jeudi soir et l’annonce officielle de la non-prolongation de contrat de Lionel Messi au FC Barcelone, les informations et rumeurs autour d’une arrivée de l’Argentin de 34 ans au PSG sont nombreuses. En effet selon quelques médias, le club de la capitale aurait les capacités financières pour former une attaque XXL composée de La Pulga, Neymar Jr et Kylian Mbappé. Et cette possible arrivée devrait également avoir des répercussions sur d’autres dossiers en cours chez les Rouge & Bleu. En fin de contrat en 2022, Kylian Mbappé ne songerait pas à prolonger au PSG pour l’instant. Mais avec l’éventuel ajout du sextuple Ballon d’Or au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino, les chances de voir le champion du Monde 2018 étendre son bail avec les Rouge & Bleu augmenteraient, selon ESPN. “Cela nuirait aux espoirs du Real Madrid de faire signer un transfert gratuit au joueur de 22 ans l’été prochain.”

Mais ce probable transfert du récent vainqueur de la Copa America pourrait également avoir des répercussions sur le dossier Paul Pogba. En effet toujours selon ESPN, “l’arrivée de Messi en Ligue 1 signifierait également que le PSG mettrait fin à son intérêt pour la signature du milieu de terrain de Manchester United Pogba, ce qui signifie qu’il irait jusqu’au bout son contrat à Old Trafford avant de devenir agent libre l’été prochain.”

Le média américain précise notamment que Lionel Messi a toujours été l’un des souhaits de l’émir du Qatar et propriétaire du PSG, Tamim ben Hamad Al Thani, et “qu’il était tenu informé de toutes les conversations.” De plus, les Rouge & Bleu peuvent compter sur la relation forte entre le natif de Rosario et certains joueurs du PSG. En effet, ESPN rapporte que Neymar Jr et d’autres joueurs de l’effectif (Leandro Paredes, Ángel Di María et Marco Verratti) ont profité de leurs vacances à Ibiza pour convaincre Lionel Messi de rejoindre le club parisien. Enfin, l’aspect financier aura également un poids important dans ce dossier. Malgré son statut d’agent libre, l’international argentin représente toujours un coût financier important comprenant son salaire, les commissions, les frais de signature et les divers bonus.