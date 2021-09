Boulleau : « Les grands joueurs aiment les grands matches »

Le PSG affronte mardi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) Manchester City dans le cadre du choc de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les Citizens ont totalement maîtrisé leur match contre Chelsea (0-1). Une performance qui a impressionné Laure Boulleau.

« Ils ont été hyper impressionnant et puis comme cela arrive juste avant le match contre le PSG, on était tous devant ce match-là en ce disant bon City qu’est-ce qu’ils ont dans le ventre ? Je pense que l’on n’a pas été déçu. Ils ont une qualité de pressing, une récupération haute, une qualité technique, louange l’ancienne parisienne sur le plateau du Canal Football Club. Sans numéro 9, ils ont réussi à se procurer pas mal d’occasions contre l’une des meilleures, si ce n’est la meilleure défense d’Europe. Je pense que le PSG doit scruter toutes ces images pour préparer au mieux cette rencontre. Mentalement, ça envoie un grand signal.«

Un match que pourrait jouer Lionel Messi, qui a repris l’entraînement ce dimanche à deux jours du choc entre le PSG et le club anglais. « Je pense qu’il jouera parce que ce n’était pas une blessure très sérieuse. Là où on peut donner du positif, c’est que les grands joueurs aiment les grands matches. Il y a eu quelques doutes du PSG depuis le début de la saison avec cette animation offensive mais c’est possible que contre City, ils sortent un match de gala. Ce que j’attends aussi c’est de savoir si Marco Verratti va jouer. Je pense que c’est presque le joueur dont le PSG est le plus dépendant. Avec un pressing si intense de City, il faut un joueur comme ça, qui sous pression arrive à garder le ballon sinon le PSG va étouffer. Herrera et Gueye c’est très bon mais il faut un vrai joueur de ballon dans ce milieu.«