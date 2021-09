Diani : « Un derby ça se gagne forcément »

Après la trêve internationale, les Féminines du PSG retrouvaient la D1 Arkema avec un derby contre le Paris FC ce dimanche. Les joueuses de Didier Ollé-Nicolle ont poursuivi leur très bon début de saison en s’imposant largement sur sa pelouse (4-0) pour rester au contact de Lyon avec une quatrième victoire en quatre matches. Troisième buteuse des Rouge & Bleu, Kadidiatou Diani s’est réjouie de la victoire de son équipe.

« Un derby ça se gagne forcément. Nous sommes venues ici avec de bonnes intentions et je pense qu’on l’a prouvé sur le terrain. Je me suis bien sentie. On revient de sélection mais le coach a fait en sorte de gérer les temps de jeu donc tout s’est bien passé, salue Diani pour PSG TV. Je crois que c’est Marie qui m’a fait la passe. Elle avait l’occasion de frapper mais elle est altruiste.«