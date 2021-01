Dans un match disputé, le PSG a réussi à obtenir les trois points lors de son déplacement sur la pelouse de l’Angers SCO (1-0). Une victoire importante qui permet aux Parisiens de mettre la pression sur l’OL (qui affronte le FC Metz ce soir à 21 heures). En effet, le club de la capitale occupe désormais la première place du classement (42 pts) avec deux points d’avance sur les Gones. Sur le plateau du Canal Football Club, l’ancienne du PSG devenue consultante pour Canal Plus, Laure Boulleau, est revenue sur la performance des Rouge et Bleu au Stade Raymond Kopa.

“C’est vrai qu’on retrouve un Paris qui a un peu géré et qui a fait une première mi-temps sans trop d’étincelles, ça reposait pas mal sur Neymar. Collectivement, on n’a pas senti quelque chose de surpuissant avec l’arrivée de Pochettino. Alors je pense qu’il faut un peu de temps. Mais sur le but, il se trouve qu’il y a une animation sur les couloirs avec Florenzi et Kurzawa. Mais à part ça, on n’a presque jamais vu de jeu dans les couloirs. Je pense que collectivement le PSG doit mieux faire”, a souligné Laure Boulleau sur le plateau du CFC, avant de s’exprimer sur les performances de Neymar Jr et Kylian Mbappé. “Ce qu’on a vu avec le retour de Neymar, c’est que par rapport à Verratti, c’est un vrai meneur de jeu. Il est entre les lignes, il est capable de faire des contrôles orientés et d’accélérer derrière. Il est capable de faire des passes avec un dosage et un tempo assez uniques. C’est ce qu’on attend d’un vrai meneur de jeu. C’est vrai qu’il a été étincelant, même s’il a eu du déchet. C’était quand même du bon Neymar. Sur la méforme actuelle de Mbappé ? Je pense qu’il faut le laisser (sur le terrain) parce que si on l’enlève, il y aura encore une polémique sur le fait qu’il soit retiré parce qu’il n’est pas en forme. Il y aura tout le temps des polémiques. Oui, il faut qu’il mange son pain noir afin qu’il continue et engrange des minutes. Et s’il est pas bon, il faut le faire sortir plus tôt dans le match.”