Bradley Barcola sort du silence après son transfert au PSG

Dans les derniers jours du mercato, Bradley Barcola a rejoint le PSG pour 45 millions d’euros hors bonus. Après un retour houleux sur la pelouse de Lyon, il est sorti du silence sur son compte Instagram.

Le PSG a réalisé un très beau mercato estival. Il a signé plus de dix joueurs, dont Bradley Barcola et Randal Kolo Muani dans les derniers jours du mercato. Après six bons mois sous le maillot lyonnais, Barcola a décidé de quitter son club formateur pour rejoindre les Rouge & Bleu. Un choix qui n’a pas plus à une grande partie des supporters lyonnais. Présent dans le groupe pour le match entre Lyon et le PSG le week-end dernier, il a fait son apparition, devenant le 500e joueur de l’histoire du club de la capitale, à quinze minutes de la fin. Une entrée sous la bronca et les insultes du Groupama Stadium. À chaque ballon touché, il était conspué. À l’issue de la rencontre, il a de nouveau été visé par les supporters lyonnais. Ce mardi après-midi, l’international espoirs français est sorti de son silence sur son compte Instagram.

A voir aussi : Le message de soutien de Mbappé à Barcola

« Au PSG, à mes coéquipiers, aux supporters Parisiens, merci de me faire sentir le bienvenu »

« Beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours, ça n’a pas été facile de trouver les mots.

C’est dur de faire la part des choses sur le coup, mais c’est plus clair aujourd’hui. À l’OL en tant que club, au staff, entraineurs, éducateurs, mes anciens coéquipiers et tous les supporters qui font la part des choses, merci pour tout. C’est aussi grâce à vous si j’ai pu arriver où j’en suis aujourd’hui. Mes choix n’enlèveront jamais ma gratitude, j’ai passé plus de 13 ans au club, à l’Académie, à donner le meilleur de moi-même quotidiennement, et ça ne s’oublie pas. Au PSG, à mes coéquipiers, aux supporters Parisiens, merci de me faire sentir le bienvenu, j’en dis peu, mais ça compte énormément pour moi.«