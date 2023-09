Ce lundi, l’équipe de France Espoirs affrontaient la Slovénie dans le cadre des qualifications à l’Euro 2025. Et les Français se sont largement imposés grâce à un très grand Bradley Barcola.

Pour son deuxième match en tant que sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry avait décidé d’aligner la même équipe que lors du match amical remporté contre le Danemark la semaine dernière (4-1). Les deux joueurs du PSG convoqués, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola ont donc enchaîné une deuxième titularisation. Le titi parisien était de nouveau capitaine. Pour cette rencontre comptant pour la première journée des qualifications à l’Euro 2025, les jeunes pousses du football français ont réalisé un très bon match, maîtrisant les débats et n’étant pas franchement mis en danger. Comme lors de la première rencontre, Warren Zaïre-Emery a été précieux au milieu de terrain. Le titi a joué 75 minutes et a été dans la lignée de son début de saison.

Barcola impliqué sur trois buts

Un peu en difficulté contre le Danemark, Bradley Barcola, qui a rejoint le PSG cet été, a été étincelant contre les Slovènes ce soir. L’ailier droit du PSG a été remuant sur son côté, a très souvent réussi à déstabiliser la défense adverse et a permis aux Bleuets de s’offrir de très belles occasions. Il s’est offert l’ouverture du score d’une magnifique reprise de volée dans la surface de la Slovénie en toute fin de première mi-temps (0-1, 45e+1). Le numéro 26 parisien va ensuite être passeur décisif, d’une subtile déviation, pour Rayan Cherki (0-2, 50e). Il va ensuite s’offrir un doublé. Après un échange entre Zaïre-Emery et Cherki, Gusto accélère sur la droite, avant de centrer dans la surface, où Barcola s’offre un doublé avec une volée du gauche. Dans la lucarne droite du gardien. Le néo-parisien sera remplacé par Sekou Mara à dix minutes de la fin. Ce dernier scellera le sort de la rencontre (0-4, 88e). Les Français s’imposent (0-4) donc et démarrent de la meilleure des manières leur phase de qualification à l’Euro 2025. Pour les deux joueurs du PSG, cela a été un rassemblement réussi et ils reviennent à Paris regonflé à bloc afin d’aider le PSG dans les semaines à venir, avec l’arrivée des rencontres de Ligue des Champions.