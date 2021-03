Brest / PSG : annoncez votre pronostic

Ce samedi soir (21h10 sur France 2 et Eurosport 2), le Stade Brestois 29 et le PSG s’affronteront – au Stade Francis-Le Blé – dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devrait faire tourner son effectif à certains postes. Un match qui pourrait permettre à Marco Verratti et Ángel Di María, de retour de blessure, de retrouver du temps de jeu, à quatre jours du 8e de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone. Alors comment sentez-vous cette rencontre de coupe face au Stade Brestois ? Annoncez votre pronostic ici.

Mercredi dernier, le PSG s’est imposé sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (0-1) grâce à une réalisation de Pablo Sarabia. Un score annoncé ici par Fladnag59, Lee #C.Sars_02.03.21, Pas content !, Elbarto94, bakam_76, sus scrofa, Axwell (avec le bon buteur), O Burrinho #NeyBappe2026, -Neymmar10-, Alexandre Chauvin, parisienmania, Thierry17, Tefehh et gicma. Félicitations !