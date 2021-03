Pas de trêve internationale pour les sud-américains en mars

Voilà une nouvelle qui fera plaisir au PSG et qui concerne son nombreux contingent sud-américain. Les matches qualificatifs du mois de mars (25 et 30) pour la prochaine Coupe du monde (Qatar 2022) ont été suspendus par la CONMEBOL pour cause de crise sanitaire qui empêche la circulation des joueurs. La décision a été prise suite à des échanges ce samedi avec la FIFA. Ces rencontres devraient être disputées en septembre et octobre. Les Argentins (Paredes, Di Maria voire Icardi) et les Brésiliens (Marquinhos, Neymar voire Rafinha) ne voyageront pas à la fin du mois. Une bonne chose pour le PSG qui doit affronter Lille au sortir de la trêve internationale (autour du 3 avril) puis potentiellement enchainer avec un quart de finale de Champions League (s’il élimine le Barça donc).