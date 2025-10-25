Brest / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce samedi après-midi, le PSG se déplace à Brest pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait apporter quelques changements dans son onze de départ.

Après sa démonstration sur la pelouse de Leverkusen mardi soir en Ligue des champions (2-7), le PSG retrouve les terrains ce samedi après-midi (17 heures, BeIN Sports 1) avec le déplacement à Brest dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait compter sur un groupe quasiment au complet, seuls Joao Neves et Fabian Ruiz devraient manquer à l’appel. Avec l’enchaînement des matches, le coach du PSG devrait apporter quelques modifications dans son onze de départ contre les Bretons.

Dembélé ou Ramos titulaire en pointe ?

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Lucas Chevalier. En défense, L’Equipe et Le Parisien ne sont pas d’accord. Pour le quotidien sportif, elle sera composée d’Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Willian Pacho et Lucas Hernandez. L’international français serait remplacé par Nuno Mendes pour le quotidien francilien. Au milieu de terrain, ils ne s’accordent pas non plus. Pour L’Equipe, Warren Zaïre-Emery et Kang-in Lee accompagneront Vitinha alors que pour Le Parisien, Senny Mayulu sera associé au titi du PSG et à l’international sud-coréen. Pour l’attaque, il y a aussi des divergences. Le quotidien sportif titularise Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos et Khvicha Kvaratskhelia. Le quotidien francilien place lui Ousmane Dembélé et Bradley Barcola aux côtés de l’international géorgien.

équipes probables Brest / PSG (L’Equipe)

équipes probables Brest / PSG (Le Parisien)