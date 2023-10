Brest / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce dimanche après-midi, le PSG se déplace sur la pelouse de Brest dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait aligner son équipe en 4-2-4.

Pour son déplacement à Brest pour le compte de la dixième journée de Ligue 1, le PSG doit faire sans six joueurs. Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Marco Asensio, absents de longue date, mais également Marquinhos, ménagé en raison d’une gêne à l’adducteur, Layvin Kurzawa, malade, et Keylor Navas qui souffre toujours des lombaires. En ce qui concerne le onze probable de Luis Enrique, sans surprise, Gianluigi Donnarumma sera dans les buts. Pour la défense, Le Parisien et L’Equipe ne sont pas d’accord. Les deux quotidiens estiment que la charnière centrale sera composée de Milan Skriniar et Danilo Pereira. Pour le quotidien régional, ils seront accompagnés d’Achraf Hakimi et Lucas Hernandez. De son côté, le quotidien sportif opte pour une titularisation de Nordi Mukiele à droite et l’international marocain à gauche.

Gonçalo Ramos devrait être titulaire en pointe

En ce qui concerne le milieu de terrain, les deux quotidiens voient un duo Manuel Ugarte–Warren Zaïre-Emery. Pour les publications, l’entraîneur du PSG va reconduire son 4-2-4 avec un quatuor offensif composé d’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola. Le Parisien indique que le numéro 29 du PSG serait en balance avec Lee Kang-In pour dernier spot en attaque. Si l’ancien lyonnais, qui montre de très bonnes choses depuis son arrivée à Paris, est choisi, il enchaînerait ainsi une deuxième titularisation de suite en Ligue 1. En l’absence de Marquinhos, Kylian Mbappé récupérerait le brassard de capitaine.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Mukiele, Danilo, Skriniar, Hakimi – Ugarte, Zaïre-Emery – Dembélé, Mbappé (c), Ramos, Barcola

selon l’Equipe : Donnarumma – Mukiele, Danilo, Skriniar, Hakimi – Ugarte, Zaïre-Emery – Dembélé, Mbappé (c), Ramos, Barcola Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Skriniar, Hernandez – Ugarte, Zaïre-Emery – Dembélé, Mbappé, Ramos, Lee (ou Barcola)

selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Skriniar, Hernandez – Ugarte, Zaïre-Emery – Dembélé, Mbappé, Ramos, Lee (ou Barcola) Le XI probable de Brest : Bizot – Lala, Chardonnet (c), Brassier, Locko – Martin (ou Magnetti), Lees-Melou, Camara – Del Castillo, Mounié (ou Satriano), Doumbia (ou Le Douaron)

