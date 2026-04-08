LDC – Ousmane Dembélé, le patron du vestiaire du PSG

Ousmane Dembélé a été une des pièces importantes de l’année 2025 historique du PSG. De retour à son meilleur niveau ces dernières semaines, il est devenu le patron du club de la capitale.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Ousmane Dembélé a changé de statut lors de la saison 2024-2025 sous le maillot des Rouge & Bleu. Replacé au poste de faux numéro 9 par Luis Enrique, il a enchaîné les buts et les performances de haut vol pour permettre au PSG de réaliser un sextuplé historique et de remporter le Ballon d’Or. Depuis un peu plus d’un an, comme un véritable leader, une voix qui compte, un homme qui fédère, qui conseille et qui affiche une personnalité de plus en plus affirmée, assure Le Parisien. « Ousmane n’est pas le même homme qu’au moment de son arrivée en 2023. Il est transformé et beaucoup plus mature. Avec le travail, avec l’âge et grâce à ses performances, il a gagné ce statut de leader », souffle un très bon connaisseur du vestiaire auprès du quotidien francilien.

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Un personnage central dans l’équilibre du groupe

Impossible, bien sûr, de décorréler cette métamorphose humaine de ses performances lui ayant permis de devenir le meilleur joueur du monde. Luis Enrique le répète souvent : le leadership ne se décrète pas, il s’obtient par les actes. Au début de la saison passée, le coach du PSG, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi l’avaient pourtant invité à montrer davantage l’exemple, à occuper l’espace et lui avaient fait comprendre qu’il pouvait devenir un membre impactant de ce jeune groupe, à condition de placer sa propre exigence à la hauteur de celle du club, assure Le Parisien. « Ses buts, son investissement, ses efforts défensifs lui ont permis d’asseoir sa position de patron. Un engagement total qui se traduit, aussi, durant ces séances d’entraînement disputées à haute intensité. » Cette affirmation sur le terrain a débouché sur un changement d’envergure dans la vie de groupe, dont il est devenu l’un des vice-capitaines. Son style tranche avec celui de Marquinhos, leader vocal et communicatif, lance le quotidien francilien. Ousmane Dembélé, lui, privilégie les prises de parole en petit comité, les conseils distillés aux plus jeunes : deux, trois bons mots bien choisis mais qui font mouche auprès de la nouvelle génération. Ce nouveau sens des responsabilités ne déplaît pas à l’ancien Rennais, qui prête toujours une oreille attentive à ses coéquipiers, assure Le Parisien. Sa candeur et sa bonhomie rappellent, toutefois, que cette nouvelle fonction, bien que prise très au sérieux, n’a pas changé sa nature profonde. Celle d’un homme qui répand sa bonne humeur à tous les étages du club et qui fédère par sa convivialité. Sa personnalité solaire, son naturel conjugué à un sens de l’humour sans égal font de lui un personnage central dans l’équilibre du groupe, conclut Le Parisien.









