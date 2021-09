J-1 avant la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1). Si le club de la capitale reste sur un bilan comptable parfait en championnat, il fera face à un adversaire au collectif bien rôdé. Mais ces dernières années en phase de groupes, les Rouge & Bleu ont déjà sorti des prestations abouties face aux grosses écuries européennes. Présent sur le plateau de L’Equipe du Soir, Régis Brouard n’est pas particulièrement inquiet pour le PSG à l’approche de cette rencontre face au club anglais.

« Alors effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu’ils peuvent présenter mais si on fait le constat aujourd’hui, ils sont sur huit victoires. L’objectif quand vous allez jouer un match de Ligue des champions contre City, c’est de gagner le match et surtout de ne pas avoir de blessé. Il n’y a pas de blessé et je trouve qu’ils sont dans une dynamique intéressante au niveau des résultats. Et puis moi, j’ai toujours cru dans les matches particuliers qu’une équipe a la capacité de se mobiliser contre ce type d’adversaires. City n’a pas toujours réussi ses matches non plus« , a déclaré Régis Brouard sur le plateau de l’EDS. « Le PSG joue-t-il la première place du groupe dès mardi ? Effectivement au niveau comptable, le match nul à Bruges coince un petit peu. La première place peut-être pas encore mais ils jouent une partie de la qualification. Vous avez parlez du collectif de City et je partage vos avis par rapport au PSG où il n’y a rien de clair. Mais moi, je trouve que Paris a cette faculté et de jouer Manchester City ça peut leur aller. Parce que City est tellement sur un collectif et le PSG sur des choses individuelles. L’aspect individuel d’un joueur peut aussi désorienter un aspect collectif. Alors effectivement, tout est bien huilé chez Manchester City mais d’être trop huilé de temps en temps face à des équipes imprévisibles, ça peut les déranger. Et c’est la raison pour laquelle je ne suis pas inquiet pour le PSG. »