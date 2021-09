Ce mardi à 21 heures (Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG recevra Manchester City pour le choc de la 2e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Des retrouvailles entres les deux équipes qui s’étaient déjà affrontées en demi-finales de la compétition en mai dernier. Et avant son déplacement au Parc des Princes, le club anglais sort d’un bon résultat face à Chelsea (1-0) en Premier League. Commentateur pour Canal Plus lors de cette rencontre, Éric Roy estime qu’il y a deux façons de mettre en difficulté la formation de Pep Guardiola : se montrer supérieure dans la possession de balle ou assumer de souffrir.

« Pour la deuxième, ça implique de courir beaucoup, de voir tout le monde faire la part du boulot et de ne pas se contenter de défendre à sept comme face à Clermont. Face à City, ça ne suffira pas. Paris a le potentiel pour récupérer le ballon et mettre en place un contre-pressing, mais ça ne fonctionnera que si les trois devant sont investis. Comme à City, où tous les joueurs sont concernés quand ils n’ont pas le ballon. En termes d’individualités, le PSG est sans doute un cran au-dessus de City mais, collectivement, il a moins de vécu, son organisation est moins rodée, moins huilée. Après, City a beau avoir un temps d’avance, ça ne veut pas dire que le PSG n’a pas la faculté à élever son niveau collectif à l’occasion d’un tel rendez-vous », a déclaré Eric Roy dans un entretien au Parisien. « En Ligue 1, cette équipe ne manque pas de talent, mais peut-être parfois de motivation et d’engagement, comme le prouve sa 2e place en fin de saison dernière. C’est dans un rendez-vous de Ligue des champions comme celui de mardi qu’on attend de les voir revenir. »