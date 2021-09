Le PSG creuse l’écart en tête de la Ligue 1

Le PSG poursuit son début de saison parfait en Ligue 1. À l’occasion de la 8e journée, les Rouge & Bleu se sont imposés face au Montpellier Hérault (2-0) – au Parc des Princes – grâce à des réalisations d’Idrissa Gueye et Julian Draxler. Un succès qui permet aux Parisiens d’enchaîner un huitième succès de rang en championnat. De plus, le club de la capitale a profité des faux pas de ses poursuivants, l’OM et l’Angers SCO.

Opposé au RC Lens, l’Olympique de Marseille s’est incliné sur sa pelouse (2-3). Avec cette défaite, les Marseillais (3e avec un match en moins) comptent déjà 10 points de retard sur le PSG. De leur côté, les Lensois sont les nouveaux dauphins des Parisiens avec 9 unités de retard. Champion de France 2021, le LOSC s’est imposé face au RC Strasbourg (2-1). Après un début de saison compliqué, l’équipe de Jocelyn Gourvennec remonte à la 9e place avec 11 points, juste derrière l’AS Monaco (8e, 11 pts) et l’OL (7e, 12 pts). À noter les mauvais résultats du Stade Brestois (défaite 1-2 contre le FC Metz) et de l’AS Saint-Etienne (0-3 face à Nice). Ces deux formations n’ont toujours pas remporté la moindre rencontre en Ligue 1.

Depuis le début de la saison, le PSG possède la meilleure attaque du championnat avec 22 réalisations, soit 7 de plus que l’OGC Nice (15). Malgré quelques défaillances, le PSG possède la deuxième meilleure défense de Ligue 1 avec 7 buts encaissés, à égalité avec l’Angers SCO et derrière l’OGC Nice (3 buts encaissés).

Classement Ligue 1