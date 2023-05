Bruno Rodriguez, ancien attaquant du PSG (1999, 18 matches, 6 buts), a dû se faire amputer de sa jambe droite il y a un an pour avoir subi trop d’infiltrations durant sa carrière. Il a évoqué l’hypocrisie au sein du monde du football avant de saluer l’attitude du PSG à son égard.

Bruno Rodriguez a joué pendant 15 ans (1991-2006). Il a marqué un peu plus de 250 buts et a connu plusieurs clubs comme Monaco, Lens, Bastia, le FC Metz, ou encore le PSG. Mais au PSG, cela ne s’est pas déroulé comme prévu et il n’y aura joué que six mois pour 18 matches et 6 buts. Il y a un an, il était revenu dans l’actualité. En raison d’infiltrations nombreuses lors de sa carrière, il a dû être amputé de sa jambe droite. À cette époque-là, il en avait profité pour mettre en garde les joueurs de ne pas trop en faire durant leur carrière. 12 mois après, il a donné une interview au Parisien pour raconter sa reconstruction. Il a le sentiment d’avoir été oublié par le monde du football, tout en tenant à saluer l’attitude du PSG envers lui.

« J’ai apprécié l’attitude d’un club où je ne suis pourtant pas resté longtemps »

« Quand je jouais, je disais que je détestais ce milieu pour son côté égoïste. Je passais pour un caractériel à cause de cela. Alors je ne suis pas surpris du manque de solidarité du foot. C’est un milieu inhumain, mais je m’y attendais. Pour moi, le foot, c’était les copains et le partage. Mais en pro, cela n’existe plus. J’ai juste quelques amis, comme Jimmy Algerino que je considère comme mon frère. Mais je dois dire que j’ai apprécié l’attitude d’un club où je ne suis pourtant pas resté longtemps, Le PSG. Le club prend régulièrement de mes nouvelles et m’a invité à assister PSG / Ajaccio (le 13 mai prochain). Cela ne semble pas grand-chose mais ce sera un vrai plaisir moi de refouler la pelouse du Parc, même sur une seule jambe. Vous aimeriez qu’on vous tende la main ? Je peux vous le dire, j’ai un projet et je vais en parler au président du PSG. On verra bien. Qu’est-ce que j’ai à perdre ?«