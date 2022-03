C’est à cause de ses blessures à répétitions durant sa carrière professionnelle (1991-2006) que Bruno Rodriguez a enduré de grosses douleurs à la cheville droite. Des douleurs qui ont donc emmené l’ex-attaquant du Paris Saint-Germain à passer par l’amputation. Multiplication des infiltrations et entorses ont ennuyé Bruno Rodriguez des années après dans son quotidien : « Suite à toutes les in­fil­tra­tions que j’ai faites pen­dant ma car­rière, les en­torses que j’ai eues, on a es­sayé de ré­pa­rer, plus ou moins, ce qui était pos­sible et ça n’a pas pu se faire. Mais là, j’avais trop mal. Je n’avais plus de vie. Donc on a pris la dé­ci­sion de cou­per. J’étais au point mort. Je ne pouvais plus rien faire, je ne pou­vais plus conduire, je ne pou­vais plus sor­tir. Ce n’était pas évident. Ces der­nières an­nées n’ont pas été agréables à vivre », a-t-il confié chez nos confrères du Républicain Lorrain.

Passé par le PSG au cours de l’année civile 1999, Bruno Rodriguez y a disputé 18 rencontres et inscrit 6 buts. C’est ce qui lui a valu l’honneur d’avoir une banderole en hommage au Parc des Princes lors de la victoire face à Bordeaux (3-0) dimanche dernier.

Une banderole en hommage à Bruno Rodriguez est là depuis plusieurs minutes maintenant. pic.twitter.com/lJQFsz1UAR — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 13, 2022

Sur les hommages, l’ancien attaquant a été « très surpris » : « Avec les ré­seaux so­ciaux, ça a pris une am­pleur assez im­pres­sion­nante. Mais j’ai été agréa­ble­ment sur­pris. J’ai eu beau­coup de sou­tien de la part de pas mal de per­sonnes : des sup­por­ters du Paris Saint-Ger­main, du FC Metz, d’un peu par­tout, de Ger­vais Mar­tel, l’an­cien pré­sident de Lens, Bas­tia m’a aussi beau­coup sou­tenu. Beau­coup d’an­ciens joueurs m’ont ap­pelé. Ça prouve que j’ai laissé de bons sou­ve­nirs, je suis content, ça met du baume au cœur« , a-t-il témoigné, toujours chez nos confrères du Républicain Lorrain.