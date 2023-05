La demande du Collectif Ultras Paris aux amoureux du PSG

Le PSG réalise la pire saison depuis l’arrivée de QSI à sa tête en 2011. Les supporters en ont ras le bol des prestations des joueurs et que les choses ne changent pas même s’il y a eu de la rotation au sein de l’effectif, des entraîneurs ou au poste de directeur sportif. Le Collectif Ultras Paris a lancé un appel aux amoureux des Rouge & Bleu.

Depuis plusieurs années, les supporters du PSG demandent des changements au sein du PSG. Les résultats sur le terrain, et notamment en Ligue des Champions, ne sont pas à la hauteur de l’effectif que possède le club de la capitale. Même si ce dernier est composé de stars, il manque de leader ou de joueurs près à tout donner sur le terrain pour éviter les déconvenues. les supporters demandent aussi à ce que les joueurs qui viennent soient attachés au club et non pas parce que le contrat et les à côté de la capitale française les attirent. Plusieurs fois, ils ont tiré la sonnette d’alarme. Ce mercredi, le Collectif Ultras Paris demande la mobilisation de tous les amoureux du PSG pour faire bouger la direction.

« Il est temps que les choses bougent »

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, le CUP demande à tous les amoureux du PSG de le rejoindre devant la Factory ce mercredi à partir de 18 heures afin que le club donne enfin des réponses à leurs demandes et revendications. « Appel aux amoureux du Paris Saint-Germain sans exception. Nous appelons tous les sincères amoureux du club à nous rejoindre hier, (aujourd’hui, ndlr) mercredi 3 mai à 18 heures devant la Factory afin d’avoir enfin des réponses à nos demandes et revendications. Il est temps que les choses bougent et que l’institution Paris Saint-Germain retrouve son âme, son esprit parisien et sa splendeur. L’évènement doit être pacifique, le but est de faire avancer les choses de manière structurée et intelligente. Paris c’est nous, pour toujours et pour longtemps ! »