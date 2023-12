Gianluigi Donnarumma est l’un des meilleurs gardiens du monde, mais il lui arrive de réaliser quelques erreurs. Gianluigi Buffon estime que les observateurs prennent un malin plaisir à critiquer son compatriote.

Gianluigi Donnarumma est le gardien numéro 1 du PSG depuis maintenant deux ans. Le portier italien (24 ans) réalise des prouesses dans ses buts avec des arrêts souvent spectaculaires. Malgré sa grande taille, il arrive à rapidement se mettre au sol, montrant sa domination sur sa ligne. Il doit encore améliorer son jeu au pied. Malgré de très bonnes performances, cela lui arrive de faire des erreurs, comme sa très mauvaise relance contre Monaco qui avait atterri directement dans les pieds de Minamino, qui avait ensuite fait trembler les filets. Une erreur qui n’avait pas été préoccupante, le PSG s’imposant largement contre les Monégasques (5-2). Il avait ensuite enchaîné une faute de main contre Newcastle, puis une sortie complètement ratée qui lui a valu un carton rouge contre Le Havre. Après cet enchaînement, il avait reçu plusieurs critiques. Pour Gianluigi Buffon, les observateurs prennent un malin plaisir à critiquer Gianluigi Donnarumma.

« Je vois un certain plaisir quand ses erreurs peuvent être mises en avant »

« Je ne dis pas qu’il y a un excès de critiques, mais je vois un certain plaisir quand ses erreurs peuvent être mises en avant. Les Allemands ont un mot pour décrire le plaisir subtil que l’on ressent lorsque les choses vont mal pour les autres : schadenfreude. Ici, je crois que Gigio souffre beaucoup, mais il est structuré et a déjà surmonté ces moments à plusieurs reprises, explique l’ancien gardien du PSG dans une interview accordée à Tuttosport. Je lui donne des conseils ? Jamais ! Je ne donne jamais de conseils. Quand ils me le demandent, je réponds en donnant mes vérités. Ce sont les miennes, évidemment, pas les absolues. »