Bulka disputera son premier match avec l’OGC Nice

Prêté avec option d’achat par le PSG à l’OGC Nice, Marcin Bulka disputera ses premières minutes avec les Aiglons ce dimanche. Opposés à Cholet en 32es de finale de Coupe de France, les Niçois comptent bien faire tourner leur effectif pour cette rencontre face à l’équipe de National. Ainsi, le portier prêté par le PSG va connaître son premier match de la saison dans la peau d’un titulaire, comme l’a confirmé l’entraîneur adjoint de l’OGCN, Thierry Oleksiak, en conférence de presse.

« On a un effectif de qualité avec des joueurs capables de jouer dans cette équipe, on a donc le choix. C’est Marcin Bulka qui va jouer, c’est un gardien de but qui s’entraîne de façon intense tout le temps. On a une totale confiance en lui, on ne l’a pas encore vu à l’oeuvre, l’occasion est belle, à lui de monter ce qu’il sait faire. »

Avec l’OGC Nice, Marcin Bulka est la doublure de Walter Benitez. Sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2025, l’avenir du portier de 22 ans semble bouché au PSG avec une concurrence accrue à son poste (Donnarumma, Navas, Rico…). Reste à savoir si l’OGC Nice sera intéressé pour lever l’option d’achat (dont le montant n’a pas filtré) en fin de saison ou si le Polonais devra trouver un nouveau club pour gagner du temps de jeu.