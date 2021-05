Bulka : “J’aimerais vraiment effectuer un autre prêt”

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025, Marcin Bulka a vécu une saison 2020-2021 particulière. En effet, le gardien parisien a joué dans trois clubs. Il a disputé une rencontre avec le PSG en début de saison (défaite 0-1 face à Lens) puis a connu un prêt décevant au FC Cartagena (LaLiga 2). Et depuis janvier, le Polonais de 21 ans est prêté à la Berrichonne de Châteauroux jusqu’à la fin de la saison. Après une blessure à la cheville qui l’a éloigné des terrains pendant deux mois et demi, le natif de Plock a retrouvé sa place de numéro 1 au sein du club de Ligue 2 (20e et relegué en National pour la saison prochaine). Dans un entretien accordé au parisien.fr, Marcin Bulka a évoqué son avenir. Il souhaite notamment connaitre un nouveau prêt pour la saison prochain afin d’accumuler du temps de jeu. Extraits choisis.

Son avenir au PSG ?

Bulka : “J’ai encore un contrat qui est valable quatre ans, j’aimerais vraiment effectuer un autre prêt, pouvoir jouer régulièrement et grimper échelon par échelon. Pour la saison prochaine, ce que je veux, c’est être gardien numéro 1, et jouer tous les matchs. Donne-t-il sa priorité à la France ? Le championnat français me plaît et j’aimerais bien y rester. Maintenant, mon choix se portera toujours sur ce qu’il y a de mieux pour moi et si la meilleure opportunité pour moi c’est un club européen, un club voisin de la France, j’irai là-bas sans problème.”

Regarde-t-il le PSG cette saison

Bulka : “Bien sûr ! Je les regarde et je les encourage. Je regarde beaucoup de matchs de football depuis longtemps, donc rien n’a changé. Navas ? C’est vrai que pour lui ça a été une belle saison, c’est un gardien de but incroyable, qui a sûrement sauvé l’équipe dans de nombreux matchs. Cela est nécessaire à ce niveau, en particulier.”

Ses axes de progression

Bulka : “Comme je l’ai dit, jouer semaine après semaine est le plus important. Comprendre le jeu et faire parfois quelques erreurs pour en tirer des conclusions fait partie du football. Dans mon travail au quotidien avec Stéphane Porato (l’entraîneur des gardiens, ndlr), je ne travaille pas plus une technique qu’une autre. Je cherche à progresser au sens large et ce que je veux c’est arrêter des buts !”

Statistiques 2020-2021 de Marcin Bulka