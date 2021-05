Neymar et Marquinhos convoqués avec le Brésil

Avant la Copa America (11 juin – 10 juillet), le Brésil affrontera l’Equateur (5 juin) et le Paraguay (9 juin) dans le cadre des Eliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Ce vendredi, Tite – le sélectionneur de la Seleçao – a dévoilé sa liste pour ces deux rencontres. Marquinhos et Neymar y figurent évidemment. Deux anciens Parisiens sont également présents dans cette liste, Thiago Silva et Dani Alves.

La liste de Tite

Gardiens (3) : Alisson, Ederson, Weverton

Défenseurs (8) : Dani Alves, Danilo, Alex Sandro, Renan Lodi, Militao, Verissimo, Marquinhos, Thiago Silva

Milieux (6) : Fabinho, Fred, Lucas Paqueta, Casemiro, Douglaz Luiz, Everton Ribeiro

Attaquants (7) : Everton, Firmino, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison, Vinicius JR