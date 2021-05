Herrera : “Je suis prêt pour finir la saison de la meilleure des manières”

Epargné par les blessures importantes cette saison, Ander Herrera a profité de l’enchaînement des matches afin d’accumuler du temps de jeu lors de cet exercice 2020-2021 (42 matches disputés toutes compétitions confondues pour un total de 2.385 minutes). Et à deux jours de la réception du Stade de Reims à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1, le milieu espagnol de 31 ans est revenu sur cette fin de saison, via le site officiel du club. Il a notamment été questionné sur le rôle de certains joueurs sur le terrain. Extraits choisis.

Sa saison 2020-2021

Herrera : “Cette saison, j’ai beaucoup joué et personnellement je me sens bien. Je n’ai pas eu de blessures importantes, même si c’est normal d’avoir de temps à autre des douleurs. Ça fait partie du foot, surtout dans une saison comme celle-ci. Mais je me sens bien, et surtout je suis prêt pour finir la saison de la meilleure des manières. On a l’opportunité de gagner au moins un titre, sachant qu’on a déjà gagné le Trophée des Champions. Ça, c’est une vraie motivation pour nous donner envie de terminer sur une bonne note.”

Les différents leaders dans l’équipe

Herrera : “Oui. Je pense qu’il y a des leaders de parole, comme Marquinhos ou Keylor Navas, qui nous parlent beaucoup. Et puis on a d’autres joueurs qui montrent une autre forme de leadership, dans l’énergie donnée sur le terrain. Moi, j’ai envie de montrer que je suis toujours prêt à aider mes coéquipiers. Que je sois titulaire ou que je sorte du banc, je suis là pour aider. Pour moi, le football, c’est un sport d’équipe, il faut aller tous dans le même sens, et c’est comme ça que je comprends le football. Si le coach a besoin de moi dans une position ou dans une autre, je suis prêt quoi qu’il arrive. Bien sûr, je déteste perdre des matches, et parfois je ne peux pas contrôler le résultat de l’équipe, mais ce que je peux faire, c’est avoir un comportement exemplaire, de travailler dur pendant la semaine pour m’améliorer chaque jour et pendant chaque entraînement.”

La fin de saison

Herrera : “Je pense qu’on ne doit pas penser à ce que Lille va faire, on doit jouer pour gagner, parce qu’on doit jouer la Champions League la saison prochaine et qu’il il n’y a pas beaucoup de distance entre Monaco, Lyon et nous. Donc en premier pour jouer l’Europe, et ensuite pour essayer de gagner le championnat. On fait notre travail, on ne pense pas à Lille et c’est tout.”