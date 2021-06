Le Brésil a réalisé de bons débuts lors de la Copa América 2021 qu’elle dispute à domicile malgré la situation sanitaire. L’équipe de Tite a battu le Venezuela 3-0 au stade Mané Garrincha. Une fois de plus, la star du match a été Neymar. Le numéro 10 du PSG et du Brésil a été le leader technique de son équipe, créant par exemple cinq occasions pour ses coéquipiers. Il a également eu deux bonnes occasions de marquer et y est allé de son but en convertissant le penalty sur Danilo (67e minute). Neymar a marqué pour la première fois contre l’équipe vénézuélienne (il ne l’avait croisée qu’en 2011 avec score final 0-0), ce qui n’est pas anodin puisque du coup la star auriverde peut se targuer d’avoir fait trembler les filets de toutes les équipes sud-américaines. Avec 67 buts en 105 matchs officiels pour le Brésil, Neymar est au niveau de Ronaldo et à 10 buts d’égaler Pelé. Le “Roi” est en tête du classement des meilleurs buteurs de l’Amarelinha, avec 77 buts en 92 matchs. Il est le seul au dessus de Neymar désormais. “C’est injuste de comparer les époques et les chiffres. Zico a été extraordinaire dans le passé, aujourd’hui il y a Neymar qui est extraordinaire, avant il y a eu Romário et Ronaldo… Il y a des moments où il faut faire attention de ne pas comparer…”, a commenté Tite, le sélectionneur, sur le sujet. Neymar n’est pas le seul joueur du PSG à avoir marqué… Marquinhos, en renard des surfaces, a ouvert la marque à la 23e minute.

XI du Brésil : Alisson – Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Renan Lodi (Alex Sandro) – Casemiro, Fred (Fabinho), Lucas Paquetá (Everton Ribeiro) – Neymar, Richarlison (Gabi), Gabriel Jesus (Vinicius Júnior).