Revue de presse PSG : Mbappé, Omeyer, Final Four…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 14 juin 2021 : Kylian Mbappé qui “a déployé son arsenal rhétorique hier, répondant pendant 20 minutes aux questions sur Giroud, son avenir au PSG et l’opposition face aux Allemands demain”, écrit l’AFP. “Sur le fond, Mbappé a répondu. Pour lui, la comparaison entre le nombre de passes effectuées avec Benzema ou Giroud est faussée. «Karim vient décrocher à 40 mètres du but pour toucher des ballons là où Olivier préfère rester devant dans la surface pour les derniers ballons». Sur son avenir au PSG, où il lui reste un an de contrat, Mbappé a en revanche botté en touche. Cette question, «ça ne m’intéresse pas. Je suis ici pour représenter l’équipe de France». L’attaquant du PSG s’est montré agacé au moment de commenter une récente déclaration de Nasser Al-Khelaïfi, qui a affirmé qu’aucun joueur ne pouvait influencer la politique de transferts du club. «Je vais répondre, comme ça se sera très clair : je n’ai jamais demandé un seul joueur au président ni Leonardo. Je suis un simple joueur de foot et je dois me contenter de ce que je fais sur le terrain, malgré tout ce qu’on peut dire», a-t-il répondu.“

“En substance, Mbappé l’a fait comprendre : il n’a pas aimé ce qu’il a perçu comme un manque de franchise de la part de Giroud mais désormais l’épisode est clos. Sa volonté de se placer en homme au-dessus de la mêlée a été perceptible”, décrypte L’Equipe. “Un Mbappé en mode PSG donc. En leader responsable. Il n’a pourtant pas fallu beaucoup le pousser pour que transparaisse le peu de crédit qu’il accorde à Giroud. Mbappé a voulu laisser filtrer l’image d’un groupe peu impacté par le climat actuel. Il a tracé la voie à suivre : “C’est sur le terrain qu’on doit gagner le respect. On doit rester un groupe uni, s’appuyer sur nos forces. On sait qu’on est forts. C’est à nous de le montrer.”

“Tout le monde connaît son rêve“, commente Le Parisien au sujet de Mbappé. “Le Real Madrid demeure là, posé dans un coin de sa tête et de son cœur, promesse d’enfant, envie éternelle. Par domination hispanophone du vestiaire du PSG et sans conteste besoin personnel, Mbappé a d’ailleurs pris des cours d’espagnol depuis 2018. Il comprend déjà tout. Mbappé est un homme qui progresse toujours”, peut-on lire. “Mais il n’aime pas qu’on le fasse passer pour ce qu’il n’est pas, selon lui. Depuis plusieurs semaines, il s’agace du personnage que certains tenteraient de construire : égoïste, se prenant pour un autre, rattrapé à 22 ans par le syndrome de la grosse tête. Dans son viseur : les émissions de télé ou de radio où il demeure un inlassable sujet de débat. […] L’attaquant parisien sent que son ambition n’est pas comprise ou qu’elle se retourne contre lui.“

Handball pour finir. Après sa défaite surprise samedi face à Aalborg en demi-finale du Final Four de Ligue des champions, le PSG a pris dimanche la 3e place européenne en battant Nantes (31-28). Le FC Barcelone a lui triomphé et remporté le trophée pour la dixième fois. Les Catalans ont écrasé Aalborg (36-23). De quoi accentuer la frustration parisienne. “Après le flop de Cologne et les nombreux départs annoncés pour 2022, le PSG et son manager général, Thierry Omeyer, vont devoir réagir pour continuer à viser le titre. Malgré des moyens en baisse”, observe L’Equipe. Omeyer “va devoir réagir rapidement, car le Qatar n’a pas investi des dizaines de millions depuis 2012 pour que Paris devienne l’expert du match pour la 3e place de Ligue des champions (4e médaille de bronze). […] Une prise de parole n’est pas exclue dans les jours à venir, mais pour l’heure, son mutisme renforce le sentiment d’un club qui subit les événements.”