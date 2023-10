Ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace à Newcastle dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un match particulier pour Yohan Cabaye. L’ancien joueur des deux clubs s’attend à une belle rencontre.

15 jours après avoir battu le Borussia Dortmund au Parc des Princes (2-0), le PSG retrouve la Ligue des Champions ce soir avec le déplacement à Newcastle pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules. Une première pour les deux équipes, qui ne se sont jamais affrontées. Comme pour David Ginola, ce sera un match particulier pour Yohan Cabaye. L’actuel directeur adjoint du centre de formation et de préformation du PSG a joué pour les deux clubs. Il avait rejoint les Magpies en 2011 avant de signer au PSG en 2014 pour y jouer une saison. Dans une interview accordée au Parisien, l’ancien milieu de terrain a évoqué cette rencontre. Extraits choisis…

Newcastle / PSG

« Il y a deux sentiments qui se sont entremêlés lors du tirage au sort : sur le plan personnel, j’étais très heureux de voir se rencontrer deux de mes anciens clubs. Et d’un point de vue un peu plus collectif, je me suis dit que ça allait être un match de très très haut niveau. Je suis très heureux de revenir à Newcastle. On devrait voir un très grand match de Coupe d’Europe.«

Quel type de match ce soir ?

« D’une façon générale, le rythme du match va être élevé, notamment pendant l’entame. Newcastle a affronté Burnley le week-end dernier, ils n’ont pas eu à se déplacer dans la semaine, ce ne sera pas facile. Mais si le PSG garde l’intensité qu’il a su mettre depuis le début de saison et cette façon de jouer, on a des chances de s’imposer.«

A voir aussi : Lucas Hernandez : « Le guerrier Lucas Hernandez sera bien là sur le terrain ! »

Le public peut avoir un rôle dans cette rencontre ?

« C’est certain. Je connais le contexte et j’insiste là-dessus : les supporters vont faire beaucoup de bruit. Ça va être un match hyper intéressant, notamment en termes d’intensité. J’ai toujours un grand amour pour Newcastle, je suis leurs résultats et j’ai beaucoup de respect pour les gens qui y travaillent. Je suis très heureux de les revoir au premier plan. Je regarde attentivement leur nouveau projet, Newcastle avance dans le bon sens.«