Le Paris Saint-Germain se déplace ce mercredi, 21h00 à Newcastle, pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions. À l’occasion de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match qui s’est tenue ce soir à St James Park, Lucas Hernandez s’est présenté devant les journalistes et s’est montré déterminé à l’approche de cette rencontre.

La mentalité à aborder pour cette rencontre attendue

« Demain ce sera un grand match de Ligue des Champions, ce sera à nous de mettre tout ce qu’il faut pour ramener les 3 points à la maison. On a beaucoup de joueurs avec beaucoup d’expérience dans ce type de match. Ce sera à nous de bien débuter le match, on sait que si commence ce match de manière concentrée, agressive et focus les 90 minutes, on aura nos occasions et on pourra gagner de la meilleure des façons possibles. »

« Demain ce sera un match spécial pour Newcastle, devant des supporters qui attendent ça depuis 20 ans. Il faut juste savoir gérer, c’est à nous de contrôler le match, on sait qu’il vont sortir avec la rage. Nous sommes habités des ambiances comme ça. Je l’ai vu, que ce soit en Allemagne ou en Espagne, le public joue un rôle important dans le match. Quand tu es sur le terrain, tu oublies tout ce qui est autour. Nous sommes des professionnels, on est attendus et c’est ça qui est important. Il faut rester concentré et tout donner. On le sait, c’est une poule avec 4 grosses équipes. C’est a nous de continuer sur le bon chemin. On a bien débuté contre Dortmund et c’est à nous de continuer en gagnant demain. »

Le défenseur revient sur sa longue blessure en début d’année et son rôle au PSG

« Par rapport à moi et ma blessure ? Moi-même je ne pensais pas revenir aussi rapidement. Puis à mon arrivée à Paris, que ce soit mes coéquipiers, le club ou tout le staff, ils m’ont donné cette confiance pour aborder au mieux les matchs. C’est vrai qu’avec les croisés on pense un peu plus aux duels, aux tacles mais là pour l’instant mentalement je me sens très bien, j’ai confiance en moi et vous pouvez avoir confiance, le guerrier Lucas Hernandez sera bien là sur le terrain ! »

« Quand je suis arrivé au PSG, je suis arrivé en tant que défenseur central et arrière gauche. J’ai toujours montré cette polyvalence, le coach peut compter sur moi aux deux postes, que ce soit à gauche ou dans l’axe. Je n’ai aucun problème, je serai toujours présent. »

Adversaire du club anglais lors de la première journée, Théo Hernandez (son frère) lui a donné des conseils

« C’était un match different pour eux, c’était à San Siro, à l’extérieur. Il m’a dit que c’était une équipe très solide défensivement. Ils ont eu beaucoup d’occasions mais en Ligue des Champions, si tu ne marques pas, le match devient compliqué. C’est une équipe qui est aussi solide offensivement, qui va vite devant et en contre-attaque. Voilà ce que m’a dit mon frère, mais après je n’ai pas demandé les caractéristiques des joueurs individuellement. »

Petit point sur Ousmane Dembélé et son adaptation au PSG

« C’est un joueur different, extraordinaire. C’est quelqu’un que je connais depuis longtemps, c’est une personne magnifique. Il s’est adapté très rapidement à l’équipe et au club, que ce soit sur ou en-dehors du terrain. On le voit au quotidien, il est très heureux d’être ici à Paris et sur le terrain ça se voit, il n’y a rien à dire. On a beaucoup de confiances en ce joueur. »