Neymar poursuit son contre la montre afin de pouvoir postuler à une place dans le groupe du PSG pour la réception du Real Madrid lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions dans 10 jours. Le Brésilien – qui fête ses 30 ans ce samedi – a bénéficié d’un complément thérapeutique aujourd’hui, pour lequel il restera travailler en salle pendant 48h avant de reprendre son protocole de reprise partielle avec le groupe selon le dernier point médical des Rouge & Bleu.

Cafu, légende brésilienne, a été interrogé sur le fait que son compatriote n’ait pas remporté le Ballon d’Or depuis le début de sa carrière. « Je suis surpris, oui. Je ne pense pas qu’il ait besoin d’être champion du monde pour être Ballon d’Or. Il a les qualités pour le gagner et il peut le mériter. Maintenant, il est blessé et il y a des joueurs qui sont meilleurs, c’est vrai, confesse l’ancien latéral droit dans un entretien accordé à Marca avant de donner ses favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions. « Manchester City est toujours dangereux. Le PSG et Madrid sont des champions potentiels, mais ils s’affrontent très bientôt. Et le Bayern est toujours dangereux et il joue toujours bien. Je parie sur ces quatre.«