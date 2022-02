Les soupçons du FC Barcelone sur un accord Dembélé-PSG

Le mercato hivernal a été plus tôt calme du PSG. Quelques départs en prêt sans option d’achat ou en transfert définitif (Rico, Rafinha, Fadiga, Naguera…) et aucune arrivée. Pourtant, les Rouge & Bleu ont été associés à de très nombreux joueurs et notamment dans les derniers jours, Tanguy Ndombele et Ousmane Dembélé.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, l’ancien rennais aurait refusé de prolonger son contrat. Pour ne pas le laisser partir libre cet été, le club catalan aurait tenté de le vendre cet hiver, sans réussite. Récemment, lors d’une conférence de presse, Joan Laporta – président des Blaugranna- a expliqué que le club pensait que l’international français avait déjà trouvé un accord avec un autre club. Selon Mundo Deportivo, la direction du Barça est convaincue que Dembélé souhaite quitter Barcelone et que tout est déjà bouclé avec son futur club. Et ce club se nomme le PSG selon eux. Cela, n’a pas eu lieu cet hiver en raison de la présence de Kylian Mbappé dans l’effectif parisien conclut Mundo Deportivo.