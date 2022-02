Dave Appadoo pointe les faiblesses du Real Madrid

Dans dix jours, le PSG et le Real Madrid vont s’affronter au Parc des Princes pour le huitième de finale aller de Ligue des champions. Leaders de leurs championnats respectifs, les deux formations ont connu une désillusion similaire cette semaine avec des éliminations en coupe nationale. Si certains observateurs estiment que le Real Madrid part avec un avantage sur cette double confrontation, Dave Apadoo voit des faiblesses depuis quelques semaines dans l’effectif de Carlo Ancelotti.

« Sous une forte pression physique, le milieu de terrain du Real Madrid (Kroos, Casemiro et Modric étaient alignés face à Bilbao) a montré des limites. On ne peut pas passer notre temps à regarder le PSG gagner des matches et se montrer inquiet et voir le Real en perdre et ne pas se dire qu’il y a quand même quelque chose à faire. Il y a effectivement une équipe qui à l’air d’être surdépendante de Karim Benzema et ça ne peut pas être forcement qu’une bonne nouvelle pour le Real. C’est une équipe qui est privé de Ferland Mendy et on voit que ça change pas mal de choses aussi sur le côté (gauche). Donc forcement il y a des choses à voir », a déclaré Dave Apadoo sur le plateau de L’Equipe du Soir. « Le PSG peut faire mal à la défense du Real. Je pense qu’avec le périple en Arabie Saoudite (pays où s’est disputée la SuperCoupe d’Espagne, remportée par le Real Madrid), ils ont laissé de la gomme. Depuis leur retour, ils gagnent 2-1 face à Elche au bout des prolongations (Coupe du Roi) à dix contre onze et en étant passés tout près du précipice. Derrière, match nul contre Elche (en championnat) et là aussi ils sont revenus dans les dernières minutes. Et là, ils ont perdu (contre Bilbao). Il y a quand même eu un moment où ils étaient portés par la grâce avec une demi-finale face à Barcelone. Mais je trouve que depuis ils ont un petit coup de moins bien, parce que c’est un effectif qui n’est pas tout jeune et qui tourne sur très peu de joueurs. »