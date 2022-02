Le PSG est à dix jours de son affrontement contre le Real Madrid – au Parc des Princes – en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu qui ont vu leurs internationaux revenir de sélection cette semaine. Une chose qui fait plaisir à Eric Rabesandratana.

« Le retour des internationaux, c’est une vraie bonne nouvelle pour le PSG qui va pouvoir travailler avec un groupe bien plus performant et qui va peut-être envisager un autre visage que celui qu’il a montré contre Nice. […]On est plutôt content de voir tout le monde revenir, se félicite Rabesandratana dans sa chronique pour France Bleu Paris. L’autre bonne nouvelle c’est que Neymar est dans les temps de passage pour son retour à la normale. Il n’est pas encore au top physiquement mais il y a des signes qui montrent que, déjà physiquement, il est plus affûté et puis il travaille bien. Ça lui laisse une bonne opportunité pour être dans le groupe contre le Real. C’est une bonne nouvelle car on a quand même besoin d’un joueur de cette qualité.«

L’ancien capitaine du PSG qui s’est aussi penché sur le match à Lille demain soir. « Ça s’annonce plutôt bien. Les deux derniers matches qui vont préparer la rencontre contre le Real sont Lille et Rennes. Deux équipes qui jouent la Coupe d’Europe, ce qui veut dire que ça va être une bonne préparation. »