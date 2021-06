Hier, la LFP a acté le passage de la Ligue 1 de 20 à 18 clubs à partir de la saison 2023-20024. Des discussions autour de ce projet lors de l’assemblée générale de la LFP ont parfois été houleuses mais la quasi-totalité des clubs ont accepté cette Ligue 1 à 18, à l’exception du FC Metz. L’Equipe a indiqué que le président du Stade de Reims – Jean-Pierre Caillot – et Nasser al-Khelaïfi avait eu des accrochages. Une information confirmée par Caillot.

“Vous savez, on n’est pas dans le monde des Bisounours. Quand on discute et qu’on se bat dans l’intérêt général, on s’expose à des gens qui veulent des résultats plus rapides. Nasser incarnait, avec un certain nombre de clubs, la volonté de passer très vite à 18, indique Caillot dans une interview accordée à France Info. Ils ont de bonnes raisons mais moi, en tant que président du collège et non pas du Stade de Reims, je défends l’intérêt général. J’étais le porte-parole de la majorité des clubs qui voulaient un peu de temps.”