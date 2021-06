Les agents d’Arthur veulent le placer au PSG (CDS)

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG multiplie les pistes. On a entendu parler d’Eduardo Camavinga, Saul Niguez, et tant d’autres. Ce vendredi, le Corriere dello Sport place un nouveau nom dans les rumeurs mercato parisiennes, Arthur. Arrivé l’été dernier en échange de Miralem Pjanic, le milieu de terrain de la Juventus Turin n’était pas un titulaire indiscutable (32 matches toutes compétitions confondues, 1 but). Selon les informations du quotidien transalpin, l’ancien Barcelonais ne sera pas retenu cet été. Et selon le CDS, ses agents aimeraient le placer au PSG. De son côté, la Gazzetta dello Sport explique que le PSG aurait tâté le terrain pour un éventuel échange incluant Arthur mais sans pour l’instant il n’a pas approfondi la piste.