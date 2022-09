Pour mener à bien sa nouvelle mission au PSG, Luis Campos a décidé de reformer son duo avec Christophe Galtier. Un binôme qui avait bien fonctionné à Lille. Sur les antennes de RMC Sport, le dirigeant portugais a évoqué le rôle du coach français.

Après un exercice 2021-2022 jugé décevant, le board du PSG a décidé de prendre un nouveau tournant dans son projet. Exit Leonardo et Mauricio Pochettino, qui ont laissé leur place à Luis Campos et Christophe Galtier. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble au LOSC entre 2017 et 2020. Dans un entretien à l’émission de RMC Sport « Rothen s’enflamme », Luis Campos a été questionné sur le rôle technicien de 56 ans. Il a également évoqué les derniers matches moins aboutis du club parisien. Extraits choisis.

Ce qui lui plaît chez Galtier

« On n’avait pas beaucoup de temps. On a commencé à penser à construire une équipe. C’est quelqu’un qui est toujours ouvert à la modernité et à comprendre l’évolution du jeu. Il a une évolution énorme et il faut quelqu’un qui est ouvert à un changement de jeu. Ce que j’aime, c’est qu’il est capable de faire que les joueurs pensent en équipe. »

Le PSG moins performant ces dernières semaines

« Déjà, les adversaires commencent à comprendre notre jeu. C’est à nous maintenant de progresser et de trouver des solutions face aux adversaires. On a besoin de trouver des nouvelles solutions. Le staff et les joueurs travaillent sur ça. Il y a aussi l’enchaînement des matches qui cause la fatigue. Pour le match face à la Juve, on a faut une grand performance. Il y a beaucoup de choses qui s’ajoutent, c’est un projet de jeu complètement différent et on a que deux mois de travail. On aura des moments plus ou moins bon, mais c’est important de gagner en maintenant la qualité de travail, ce qu’on fait tous les jours. »

Comment vont-ils gérer l’égo des stars, Galtier peut-il les mettre sur le banc ?

« Ce qu’il y a de bien avec Galtier, c’est qu’il est direct. Il parle des problèmes avec les personnes directement. On doit être nous-mêmes, on parle de rigueur et d’harmonie. Les règles sont là, tout le monde arrive à l’heure depuis le début de saison. Il y a 0 retard. Les joueurs ont vite compris qu’on était en train de faire une équipe extraordinaire. Et pour cela, les personnes ont besoin de règles mais aussi de compromis entre tous en défendant et en attaquant ensemble. »

Les difficultés face au Maccabi Haïfa

« Sur ce match-là, pendant les 15 premières minutes on est bien. Après, on a donné l’opportunité au Maccabi Haïfa parce qu’on n’a pas respecté notre principe de jeu et le coach en a parlé à la mi-temps. Ça rend le jeu plus difficile mais en deuxième mi-temps on était plus en bloc équipe en respectant les principes de jeu. Peut-être que ce n’était pas joli, mais on a fait un long voyage avec un terrain difficile. C’était un match où il y avait beaucoup d’humidité et avec des difficultés pour les joueurs à respirer. »

A-t-il évoqué avec Galtier la possibilité d’enlever Messi ou Neymar pour renforcer le milieu ?

« Déjà, celui qui fait le onze, c’est Christophe Galtier. Quand j’ai commencé à parler avec Galtier sur ce projet PSG, on a commencé à parler du gardien et des latéraux offensifs. Il s’est demandé pourquoi ne pas jouer à trois défenseurs pour avoir plus de sécurité. On a changé beaucoup de milieux pour ne pas avoir de grande distance entre l’entrejeu et les attaquants. On ne peut pas avoir des joueurs positionnels mais un milieu plutôt avec des joueurs qui font la connexion entre les lignes. Quand Christophe m’a dit comment il voulait jouer avec ses joueurs, ça m’a aidé pour chercher les profils pour cette équipe. L’équipe en ce moment joue bien, surtout quand les joueurs sont impliqués dans le projet d’équipe en appliquant les projets de jeu. Les trois attaquants le font. Tout le monde connait un projet différent par rapport à la saison passée. C’est pour cela que les entraînements existent, on sent une progression dans notre jeu. Messi avait joué 20 ans à Barcelone. Il y a un football différent par rapport à l’Espagne, et il arrive dans un championnat différent. Cette année, on a un Messi de plus en plus capable d’arriver à un niveau plus haut. »