Luis Campos, conseiller sportif du PSG, était l’invité exceptionnel de Rothen s’enflamme sur RMC. L’actuel dirigeant parisien est revenu sur tous les sujets chauds sans langue de bois.

Dès dimanche soir, après le match face à l’Olympique Lyonnais, le PSG et ses joueurs vont pouvoir souffler avec l’arrivée de la première trêve internationale de la saison. L’occasion de faire un bilan comptable, et sur la qualité de ce PSG « new look ». Si les Rouge & Bleu réalisent un début d’exercice quasi-parfait (9 victoires en 10 rencontres), les supporters ont émis quelques réserves sur le jeu pratiqué depuis quelques matchs. Invité de l’émission Rothen s’enflamme, Luis Campos est revenu longuement sur la situation du club de la capitale. Après une première partie que nous avons publié sur le mercato, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain est revenu sur les conditions de son arrivée et de son travail au quotidien.

Pourquoi avoir choisi le PSG ?

« Déjà, je dois remercier le président Nasser al-Khelaïfi. Quand il m’a fait la proposition, la vérité c’est que ce n’était pas qu’une grande opportunité mais aussi la possibilité de continuer dans le football français parce que lors des dix dernières années, j’ai fait beaucoup de travail dans ce championnat. Le PSG est LA grande référence dans le football français. J’ai une énorme opportunité pour faire un grand travail et pour que dans plusieurs années les gens voient ce qu’on a réalisé. »

Sa méthode de travail

« C’est facile à expliquer. Le puzzle, pour moi, c’est un bon exemple pour comprendre. Il faut trouver les pièces correctes, pas seulement dans le onze de Galtier, mais aussi trouver les joueurs qui sont capables d’avoir de la qualité et aussi trouver un compromis avec le projet du club et de l’équipe. Et qui soient capables de se connecter entre eux. Ce n’est pas facile mais il faut trouver les bonnes pièces, aussi sur ce qu’il y a autour des joueurs. Normalement, les gens m’associent au recrutement. C’est seulement une partie de ma vie qui est dédiée à ça, mais il y a autre chose qui est importante : Si le recrutement est bien fait, ça m’aide pour construire le puzzle. Par exemple la Tour Eiffel est très jolie comme les tours à Manhattan. Mais si vous mettez la Tour Eiffel à Manhattan, on va moins voir la beauté de chacune d’entre elles. Ça ne va pas cliquer. »

Les améliorations en quelques mois

« C’est toujours très important de comprendre le contexte. Quand le président m’a invité pour ce poste, la première chose que j’ai fait c’est d’appeler Christophe Galtier, avant même ma femme. Je sais ce qu’il a pu apporter. Je sais qu’on peut travailler ensemble car on a une grande mission. Pour gagner vite il faut avoir les personnes compétentes avec nous. »

Quels étaient les secteurs déficients à traiter en urgence pendant l’audit ?

« C’est très important de comprendre le contexte et c’est ce que les supporters du PSG aiment. Il faut comprendre ce que pense les joueurs. J’essaye de comprendre comment améliorer le projet en pensant toujours en équipe. Avec Christophe, on ne commence pas en pensant au onze. On va profiter d’être nous-mêmes. On s’est demandé comment on pouvait imposer notre travail au PSG. Notre conclusion ? Rester nous-mêmes ! […] J’ai entendu beaucoup de choses, mais je peux vous dire dès que je suis arrivé au Camp des Loges, j’ai trouvé des salariés exceptionnels, ils sont d’un top niveau de l’intendant, à la sécurité à la team performance. Ceux qui sont autour du club sont tops ! C’est très important. Quand je suis arrivé, c’était une belle surprise. On a besoin que ces personnes nous aident dans l’intégration. »

La rumeur Zidane

« J’ai déjà donné ma réponse. A partir du moment où le président m’a invité dans ce projet, j’ai tout de suite appelé Galtier. Il le sait très bien. On n’a pas besoin de discuter. Je ne peux pas parler de choses dont je ne sais pas. Ce qui s’est passé avec moi, c’est que j’ai parlé tout de suite avec Christophe Galtier. »