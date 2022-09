Ligue des Nations – Donnarumma et Verratti convoqués avec l’Italie

Le Paris Saint-Germain s’apprête à affronter Lyon ce dimanche (20h45, Prime Video) avant de laisser ses internationaux jouer pour leur pays respectif, que ce soit pour la Ligue des Nations ou pour des rencontres amicales. Plusieurs joueurs parisiens ont été convoqués, dont Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti, tous les deux appelés par Roberto Mancini.

Retour de la Ligue des Nations pour les Parisiens

La Squadra Azzurra a deux rendez-vous importants ces prochains jours. Le 23 septembre, les deux Parisiens iront affronter l’Angleterre à San Siro. Trois jours après, l’Italie se déplacera au Puskàs Aréna Park pour jouer face à la Hongrie de Marco Rossi, ancien joueur italien. Dans les autres convoqués, Kylian Mbappé a été appelé par Didier Deschamps pour représenter la France. Nuno Mendes, Vitinha et Danilo ont été appelés pour participer aux deux prochaines rencontres de la Seleção. Lionel Scaloni a lui fait appel à Lionel Messi pour les deux prochaines rencontres amicales de l’Argentine, tout comme Hakimi avec le Maroc mais aussi Neymar et Marquinhos avec le Brésil. Pour ce qui est de la sélection espagnole, Carlos Soler et Pablo Sarabia sont dans le groupe de Luis Henrique.