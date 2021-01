Alors que l’on entendait dire que Canal Plus serait le sauveur de la Ligue 1 après le fiasco Mediapro, il se pourrait que la chaîne cryptée n’endosse finalement pas le rôle. Dans une interview accordée au Figaro, Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal Plus, a fait savoir que Canal avait décidé de rendre ses droits – les matches du samedi à 21 heures et du dimanche à 17 heures – à la LFP. Il continuera de diffuser les matches jusqu’au 5 février “puisque nous avons payé jusqu’à cette date.” Maxime Saada qui demande aussi à la LFP de relancer à un appel d’offres. “Côté Canal+, nous pensons que la Ligue 1 est subventionnée depuis de nombreuses années. Aucun diffuseur n’a réussi à la rentabiliser. […]J’estime que le produit L1 a été dégradé dans l’absolu. Pour des raisons conjoncturelles tout d’abord. La diffusion sur Téléfoot (la chaîne de Mediapro) a fortement réduit l’exposition de la compétition. Par ailleurs, l’arrivée de Mediapro a contribué à la croissance exponentielle du piratage. […] La valeur de la Ligue 1 a également baissé pour Canal +.“