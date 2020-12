La case tribunal de commerce de Nanterre passée, la Ligue de football professionnel (LFP) a récupéré 80% des droits télé qu’elle avait cédés à Mediapro. La LFP doit maintenant se trouver un ou des diffuseurs sérieux alors que la chaîne Téléfoot peut continuer de couvrir les matches jusqu’au 31 janvier 2021. Les yeux sont tournés vers Canal Plus. Il y a quelques semaines L’Équipe révélait que le diffuseur historique avait oralement proposé 590M€ par saison plus un bonus dit atteignable de 100 millions (lié aux nombres d’abonnés). Dans le package, il y aurait aussi une chaîne pour remplacer la chaîne Téléfoot et une avance de 200M€ pour aider le football français. Canal Plus disposerait des meilleures affiches de la Ligue 1. Quant aux autres rencontres du Championnat, elle pourrait se retrouver sur beIN Sports, média distribué en exclusivité par… Canal Plus. Dans ce cas c’est la chaîne qatarienne qui verserait 100M€ dans les 590M€ plus le fameux bonus. “Mais pour l’heure, les discussions entre Canal Plus et beIN Sports ne semblent pas avoir abouti“, rapporte L’Equipe ce vendredi. De son côté, la LFP souhaite “évidemment aboutir à une solution assez rapide, mais ne veut pas non plus se précipiter.”

Canal Plus fait également parler de lui dans un autre domaine : le licenciement du commentateur Stéphane Guy (50 ans). Son soutien avant le Montpellier-PSG à l’humoriste Sébastien Thoen, lui-même limogé pour avoir participé à une parodie de l’émission de Pascal Praud (CNews), lui aura été fatal après 23 années dans l’entreprise. “Une source syndicale dénonce une décision « catastrophique pour l’image du groupe ». La direction n’a pas souhaité faire de commentaires sur cette affaire”, rapporte Le Parisien. Quant à Daniel Riolo (RMC), il réagit dans L’Equipe à l’éviction ainsi : “C’est un bon soldat de Canal. Là, en gros, il dit juste au revoir à un mec viré. Si c’est ça, être déloyal, c’est gravissime… On ne peut plus réellement dire ce qu’on veut, alors qu’on était protégés et qu’on avait une forme de liberté dans ce métier. Si les mecs de Canal Plus ne font rien, ça serait grave, ça voudrait dire que tout est possible.”