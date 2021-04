Canal Plus ne veut que les affiches de L1, la LFP en contact avec DAZN (L’E)

Depuis la fin de l’épisode Mediapro/Téléfoot, Canal Plus diffuse 100% de la Ligue 1. Cela jusqu’à la fin de la saison. Quid ensuite ? Quel diffuseurs après le 23 mai ? Aujourd’hui, aucune piste ne se dégage réellement alors que Canal Plus est toujours titulaire du lot 3 pour la période 2020-2024 (deux affiches de L1 mais sans les dix meilleures de la saison) contre 330M€/an. Car le diffuseur historique ne compte pas conserver 100% de la Ligue 1. En effet, si les affiches fonctionnent bien grâce à des matches à enjeu, les matches secondaires sont décevants en termes d’audience mesurée et donc non rentables. C’est pourquoi Canal Plus ne veut que les affiches de L1. Et qu’il faut un autre diffuseur en plus pour diffuser tout le Championnat de France. C’est ce que rapporte L’Equipe. “Pour la LFP, il faut trouver un deuxième diffuseur capable de récupérer 80% des rencontres. Pour l’heure, beIN Sports, qui serait la solution idéale au vu de ses liens avec Canal+, traîne toujours les pieds, empêchant la concrétisation d’un accord, explique Etienne Moatti. La LFP est en contact avec DAZN pour ces matches de second rang. Mais ce nouvel opérateur, échaudé par l’échec retentissant de Mediapro, entend d’abord se mettre d’accord avec Canal+ pour la distribution d’une chaîne qu’il lancerait éventuellement en France. Seul souci : du côté de Canal+, on n’a manifestement pas très envie de lui ouvrir la porte et le laisser s’installer sur le marché français.” Bref, la situation reste complexe et fermée moins d’un mois avant le tomber du rideau sur la Ligue 2020-21 marquée par du suspense, des huis clos à gogo et le fiasco Mediapro.