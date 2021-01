Après le fiasco de Mediapro en pleine crise sanitaire et économique, le vent est désormais de force 9 sur la Ligue 1. En effet, Maxime Saada, le patron de Canal Plus, a pris la parole dans Le Figaro pour expliquer que le produit était totalement dévalorisé depuis quelques mois et qu’il renonçait même à ses droits acquis auprès de beIN Sports contre 330M€, c’est à dire deux rencontres par journée (samedi soir et dimanche 17h), en attendant un nouvel appel d’offres. Donc à compter du 5 février, plus de Ligue 1 sur Canal Plus. Vraiment ? Selon les informations de RMC Sport, “cela s’apparente à un coup de bluff” car Canal Plus a obtenu une sous-licence auprès de beIN Sport. Le média qatarien est contractuellement lié à Ligue de football professionnel (LFP). Et ce dernier, sauf à manœuvrer comme Mediapro avec une cessation de paiement, ne peut pas rendre ses droits. “Ce qui n’est probablement pas dans les plans du propriétaire qatari de beIN Sport, incidemment le même que celui du PSG, la locomotive de la Ligue 1.”