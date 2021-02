“Un appel d’offres avec l’ensemble des lots le plus vite possible pour les saisons ultérieures”, c’est le souhait exprimé su RTL par Maxime Saada, président du directoire de Canal Plus qui aura donc toute la fin de saison 2020/21 de Ligue 1 et de Ligue 2 (avec beIN). Une offre globale réunie sur un média unique qui doit maintenant aviser et valoriser.

“Il est possible qu’on lance une nouvelle chaîne”, a confié le dirigeant qui aura eu le dernier mot face à la LFP. “On va rassembler, pour la première fois, tous les matches de Ligue 1 sur les antennes, ramener les téléspectateurs devant la Ligue 1 et redonner de la valeur à ce produit“ a expliqué Maxime Saada. “Les équipes de la rédaction des sports de Canal Plus sont sur le pied de guerre […] Les matches seront sur Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Décalé et il est possible qu’on lance une nouvelle chaîne. […] La Ligue 1 et la Ligue 2 seront beaucoup mieux valorisés dans le nouveau dispositif que dans l’ancien. […] Maintenant, on est sur une logique de reconstruction.”