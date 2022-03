L’actualité du PSG est brûlante depuis 13 jours avec la cinglante élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid (3-1). Depuis, les rumeurs se multiplient sur l’état du groupe, son avenir et celui de la direction sportive, rajouté à cela les rapports tendus avec certains supporters Rouge & Bleu et en point d’orgue, la piteuse défaite face à l’AS Monaco en championnat ce dimanche (3-0).

Dans le cadre d’un dossier spécial sur le PSG, l’émission l‘After Foot a invité en plateau Canal Supporters et son rédacteur en chef Jonathan Bensadoun, pour évoquer tous ces points. Cette page spéciale démarrera à 22h40 et se terminera à minuit ! N’hésitez pas à écouter, à réagir et débattre dans les commentaires.

Bonne écoute !

🚨🚨 | Retrouvez-nous ce soir à partir de 22H40 sur le plateau de l’@AfterRMC pour un dossier SPÉCIAL #PSG !



📆 Soyez au rendez-vous 🤝 pic.twitter.com/AIxtfhUFBD — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 22, 2022

