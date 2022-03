Énorme coup dur pour Mikkel Hansen et le PSG

Le PSG handball réalise une saison ahurissante sur le plan national avec 20 victoires en autant de matches en Liqui Moly Starligue. Les hommes de Raul Gonzalez se présenteront par ailleurs en barrages d’EHF Champions League face à Elverum. Un choc que manquera un certain Mikkel Hansen.

En effet, la superstar danoise souffrait physiquement depuis un petit moment du fait d’un souci cartilagineux au genou. En ce sens, il s’est rendu au Danemark ce lundi 14 mars afin de se faire opérer. Son absence était initialement fixée entre quatre et six semaines. Néanmoins, tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu puisque Mikkel Hansen, rentré à Paris depuis, a souffert d’une « phlébite du membre antérieur doublée d’une embolie pulmonaire« , nous fait savoir le PSG via un communiqué officiel. Dans le même communiqué, le club nous rassure sur l’état de santé du numéro 24 en expliquant qu’il est aujourd’hui hors de danger. Le joueur devant respecter un traitement compris entre quatre et six mois avant de pouvoir reprendre la compétition, il est donc forfait pour le reste de l’exercice en cours. Un sacré coup dur pour Nedim Remili et ses coéquipiers. Pire, étant donné que l’arrière gauche se trouve en fin de contrat à l’issue de la saison, cela signifie qu’il ne portera plus la tunique rouge et bleu à l’avenir.