Real Madrid / PSG : Les notes des Parisiens

C’était un jour attendu depuis quelques semaines. Victorieux au match aller (1-0), le PSG défiait le Real Madrid ce mercredi – au Stade Santiago Bernabéu – dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pouvait compter sur son trio offensif Neymar Jr, Leo Messi et Kylian Mbappé. Après une dizaine de minutes de pression de la part des Madrilènes, les Parisiens ont réussi à faire tourner le ballon et se créer des belles opportunités, mais Mbappé a buté par deux fois sur Courtois (8′, 13′). Le Français pensait même ouvrir le score quelques minutes plus tard (33′) mais Nuno Mendes est signalé, justement, en position de hors-jeu au départ de l’action. En face, Karim Benzema a obtenu la meilleure occasion de la Casa Blanca, mais a fait face à un Gigio Donnarumma auteur d’un arrêt exceptionnel. Finalement, les Parisiens vont être récompensés. Sur un magnifique ballon dans la profondeur de Neymar, Mbappé va défier Alaba et Courtois et ouvre le score (1-0, 39′). Un résultat mérité à la pause (1-0).

Mais les Parisiens ont été rattrapés par leur pire cauchemar. Après un nouveau but refusé pour Mbappé (54′), les Rouge & Bleu ont complètement lâché après l’égalisation de Karim Benzema (1-1, 61′) après une erreur consécutive de Donnarumma. Par la suite, l’attaquant français va marquer deux nouveaux buts (76′, 78′) en profitant des erreurs défensives parisiennes et mettre fin au parcours européen du PSG en Ligue des champions (3-1). La fin de saison sera très longue pour les supporters des Rouge & Bleu.

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 2 – Hakimi 3.5, Marquinhos 2.5, Kimpembe 2.5, Mendes 4 – Danilo 4.5, Paredes 4,5, Verratti 5 – Messi 4, Mbappé 6, Neymar 4