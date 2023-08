Capitanat – Christophe Dugarry donne son avis sur la 4e position de Mbappé

Luis Enrique a organisé un tirage au sort pour désigner le capitaine du PSG. C’est Marquinhos qui a été désigné. Il est donc logiquement reconduit en tant que capitaine pour cette nouvelle saison. Le défenseur brésilien devance Danilo, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Dans Rothen s’enflamme, Christophe Dugarry a donné son avis sur la position de l’attaquant français dans ce classement.

« C’est un énorme désaveu pour Mbappé »

« Les joueurs du PSG préfèrent avoir Danilo que Mbappé comme capitaine. C’est un énorme désaveu pour Mbappé. Il nous a fait des pieds et des mains pour être capitaine en équipe de France et il voulait aussi l’être au PSG. Il veut toujours être le n°1, le leader, le buteur, le tireur pour les pénalties et les coup-francs. Il est comme ça. Il est formaté pour ça. Le vote est clair, c’est un désaveu pour Mbappé. Il est parmi les autres. Tu te présentes pour être capitaine, tu es élu quatrième. Même si tu sais que tu n’as pas que des amis, tu participes à un vote, c’est pour le gagner. C’est un énorme désaveu. »

