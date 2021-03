Caqueret : “C’était une très bonne équipe du PSG”

Lyon s’est incliné sur sa pelouse face au PSG ce soir (2-4) après avoir été largement dominé pendant 60 minutes. Maxence Caqueret, le milieu de terrain lyonnais, regrette le match de son équipe. “C’était une très bonne équipe de Paris, mais on n’a pas fait le match qu’il fallait. Il va falloir faire beaucoup mieux pour aller chercher les premières places, assure Caqueret au micro de Canal Plus. On savait qu’on avait des points forts pour les contrer, mais ce n’est pas ce qu’on a fait en première période. Il va falloir être meilleur dans les prochains matches.“