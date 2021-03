Lopes : “On n’a pas existé pendant 60 minutes”

Anthony Lopes, gardien de but de Lyon, ne comprend pas comment son équipe a pu faire 60 minutes très très mauvaise lors de la défaite contre le PSG (2-4) dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Le portier portugais était très remonté en conférence de presse. “Comment on a pu faire une heure comme ça ? On n’a pas existé pendant 60 minutes, peste Lopes dans des propos relayés par RMC Sport. 4-0 face au PSG, c’est compliqué de pouvoir revenir. Il va falloir passer à autre chose. Il faut faire des matchs de très haut niveau. Faire ce qu’on a fait pendant 60 minutes est inacceptable. Ça fait un moment qu’on n’a pas fait un match plein. On est capables de le faire face à n’importe quelle équipe. Quand on est timorés, un peu gentils, quand on fait des petites fautes… Ça devient très compliqué. On a bien fini, mais ce n’est pas suffisant. Il reste huit matchs. On va avancer, on va essayer de prendre le max de points, de gagner si possible tous les matches.