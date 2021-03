Garcia : “Le PSG s’est mis en mode grande équipe”

Rudi Garcia a vu son équipe totalement dominée par le PSG pendant 60 minutes lors de la belle victoire parisienne au Groupama Stadium (2-4) qui lui permet de prendre trois points d’avance sur son adversaire du soir et la tête de la Ligue 1 à égalité avec Lille. Le coach lyonnais explique que la première heure difficile de son équipe due à manque d’impact athlétique.

“Ce n’était pas un problème de plan de jeu ce soir. C’était un problème de manque d’impact athlétique. On perd des duels ! Et quand on perd les duels, on s’expose, explique Garcia en conférence de presse dans des propos relayés par l’équipe.fr. Ce n’est pas possible contre une équipe qui s’était mise en mode grande équipe de Paris. On a aussi souffert de ne pas savoir sortir suffisamment bien le ballon, notamment dans leur contre-pressing. On n’a pas su trouver la profondeur, non plus. Et quand on l’a fait, on a marqué, par Maxwel Cornet. Ensuite, on est revenu à 2-4, avec les quelques occasions qu’on a eues. On a pu espérer prendre un point, mais c’était compliqué. […]On prend deux buts sur coups de pied arrêtés ce soir, il faut vite qu’on retrouve notre efficacité défensive sur coup de pied arrêtés.”

Le coach lyonnais qui croit encore à un possible titre. “On va rester combatifs, motivés, il suffit de regarder le classement pour voir que rien n’est joué. Même si on n’a plus notre destin en main, car Paris est devant nous et qu’on ne les jouera plus. Il faudra donc espérer un faux pas. Mais s‘ils jouent comme ils ont joué ce soir, ça va être difficile qu’ils en fassent beaucoup.“