CdF : PSG / PFC – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce lundi soir, le PSG a été éliminé de la Coupe de France après sa défaite face au Paris FC (0-1) en 16es de finale. Et de nombreux Parisiens sont passés à côté de leur match.

Tenant du titre, le PSG a vécu une soirée compliquée ce lundi au Parc des Princes. Opposés au Paris FC en 16es de finale de la Coupe de France, les Rouge & Bleu ont été punis par leur manque d’efficacité avec une défaite 1-0 sur un but de l’ancien Parisien, Jonathan Ikoné. Avec une équipe remaniée à certains postes, Luis Enrique avait décidé de donner du temps de jeu à certains joueurs remplaçants.

Barcola maladroit, Mayulu inexistant, Zaïre-Emery solide

Titulaire en charnière centrale aux côté de Lucas Beraldo, Illia Zabarnyi est toujours à la recherche de son match référence au PSG. Pas mis en difficulté dans cette rencontre, l’Ukrainien était trop loin de Jonathan Ikoné sur le but encaissé et reçoit la note de 4/10 dans L’Equipe et Le Parisien. « Tout est allé trop vite pour l’Ukrainien sur le but d’Ikoné. Comme Beraldo, il a été dépassé au bout d’une rencontre où il n’a pas été surmené par les attaquants du Paris FC. Cela ne l’a pas empêché d’apparaître parfois sur un fil. Il ne dégage toujours pas beaucoup de sérénité. Pas loin d’égaliser de la tête en fin de match (90e+2) », analyse L’E. Si la défense a été peu sollicitée dans cette rencontre, le milieu de terrain n’a pas apporté de danger à l’image de Senny Mayulu, qui récolte la note de 3/10 dans le quotidien sportif. « Il n’a rien réussi de sa soirée. À l’exception de quelques cadrages et de sa part de pressing, son influence avec le ballon a été inexistante. Absent des circuits de passe, il a écrasé sa frappe sur sa seule situation digne de ce nom (36e). »

Son coéquipier de l’entrejeu, Fabian Ruiz a également été décevant dans cette rencontre et obtient aussi la note de 3/10 dans Le Parisien. « Déjà décevant face à l’OM à Koweït City, l’Espagnol a encore manqué d’impact dans l’entrejeu pour mettre en difficulté les partenaires de Maxime Lopez. On l’a finalement très peu vu dans les trente derniers mètres. » En attaque, les Rouge & Bleu ont fait preuve d’une grosse inefficacité à l’image de Bradley Barcola. « Au niveau de son activité, il n’y a pas grand-chose à dire mais dans la finition, c’est autre chose ! Auteur d’un centre-tir sauvé in extremis par Nkambadio (22e), l’ancien Lyonnais a tenté, souvent échoué (25e, 65e), jusqu’à un dernier centre qui aurait pu aboutir à l’égalisation (90 + 6e). Il semblait pourtant avoir des jambes », indique le quotidien francilien, qui lui donne la note de 4/10. Au rayon des satisfactions, Warren Zaïre-Emery a une nouvelle fois convaincu au poste de latéral droit et récolte la note de 6/10 dans les deux journaux. « De l’envie et beaucoup d’énergie. Déterminé à profiter du moindre espace dans son couloir droit, il a proposé des solutions en abattant les courses vers l’avant. Il aurait pu être récompensé sans un bel arrêt de Nkambadio qui repousse son tir croisé (61e). Il tape également le montant sur une reprise en fin de match (87e) », souligne le quotidien francilien.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Chevalier 4 – Zaïre-Emery 6, Zabarnyi 4, Beraldo 5, Pacho 5 – Mayulu 3, Vitinha 5, F.Ruiz 4 – Kvaratskhelia 6, G.Ramos 5, Barcola 4 / Luis Enrique 4

Les notes du PSG (Le Parisien) : Chevalier 4 – Zaïre-Emery 6, Zabarnyi 4, Beraldo 4, Pacho 5 – Mayulu 3, Vitinha 4, F.Ruiz 3 – Kvaratskhelia 5, G.Ramos 4, Barcola 4