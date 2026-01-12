Enrique : « Pour gagner dans le football, il faut marquer »

En 16es de finale de la Coupe de France, le PSG s’est incliné contre le Paris FC (0-1). À l’issue de la rencontre, Luis Enrique a regretté le manque d’efficacité de son équipe.

Ce lundi soir, le PSG recevait – au Parc des Princes – le Paris FC en seizièmes de finale de la Coupe de France. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a péché dans le dernier geste avant de voir Jonathan Ikoné crucifier son club formateur sur la seule véritable occasion du Paris FC, qui a défendu très bas pendant tout le match (0-1). À l’issue de cette défaite, Luis Enrique a pointé du doigt le manque d’efficacité de son équipe malgré une bonne prestation selon lui.

« Il faut accepter cette défaite »

« Les mots à mes joueurs après cette défaite ? Je ne parle jamais avec les joueurs après le match. C’est totalement interdit. Que l’on gagne ou que l’on perde, ce n’est pas le moment d’analyser un match. Je pense que c’est très facile d’analyser ou de juger ce match. On s’est procuré beaucoup d’occasions, on aurait mérité de gagner ce match. On a bien joué mais pour gagner dans le football, il faut marquer des buts, lance le coach du PSG au micro de beIN SPORTS. Cela n’a pas été le cas pour nous et il faut accepter cette défaite. L’enchaînement des matches, difficile mentalement ? Non, pas du tout. Je me répète, on a frappé 25 fois, on s’est procuré beaucoup d’occasions, on a dominé le match de la première à la dernière minute. On a tout fait pour gagner ce match. Je suis très heureux de ce que j’ai vu, de l’intensité, de comment a joué l’équipe. Mais, il faut savoir que c’est un sport où il faut marquer des buts. Aujourd’hui, ce n’était pas le jour. Il faut accepter ça. Je souhaite le meilleur au Paris FC. On a mérité de gagner ce match, clairement. »