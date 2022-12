L’Equipe de France débutait, ce jour, ses phases à éliminations directes dans cette Coupe du Monde 2022 face à la Pologne. Un huitième de finale qui se jouait à l’Al Thumama Stadium de Doha ce dimanche à 16h00. Et au terme d’un match maîtrisé, les Tricolores se sont imposés sur le score de 3-1.

La neuvième confrontation entre l’Equipe de France et la Pologne était donc le huitième de finale de la Coupe du Monde 2022. Si les Bleus abordaient cette rencontre dans la posture de favori avec un bilan de 4 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite, la Pologne disputait, elle, son premier huitième de finale de Coupe du Monde depuis le Mondial 1986. Une rencontre pour laquelle le onze remanié face à la Tunisie pour la troisième rencontre des phases de groupe a été balayé par le sélectionneur Didier Deschamps. En effet, ce dernier avait concocté une composition de départ qui s’apparente à une équipe titulaire pour l’Equipe de France. La star du PSG, Kylian Mbappé, faisait son retour sur le flanc gauche du 4-2-3-1. Une rencontre qui a vu Hugo Lloris disputer son 142e match en Bleu, record de sélections de Lilian Thuram égalé.

Et finalement, c’est l’Équipe de France qui s’est largement imposée sur le score de 3-1. Sans conteste, le grand bonhomme de cette partie s’est nommé Kylian Mbappé. Intenable, décisif et omniprésent, le joueur du PSG a porté les siens de manière ahurissante. Tout d’abord, c’est Olivier Giroud qui ouvrait la marque après une offrande XXL de Kylian Mbappé. Lors du second acte, c’est ce même Kylian Mbappé qui s’illustrait. Après un contre rondement mené par Ousmane Dembélé, le numéro 10 tricolore héritait de la sphère à l’entrée de la surface et trompait Wojtek Szczesny d’une magnifique frappe. Enfin, juste avant le temps additionnel, ce dernier se fendait d’une nouvelle tentative exceptionnelle pour permettre à la France de prendre définitivement le large. Robert Lewandowski réduisait la marque sur pénalty quelques minutes plus tard, mais sans conséquence toutefois. Score final : 3-1. Avec ce doublé, Kylian Mbappé trône tout en haut du classement des meilleurs buteurs de la compétition avec cinq réalisations. De son côté, Olivier Giroud est devenu, seul, le meilleur buteur de l’Histoire de l’Équipe de France avec 52 buts, devançant Thierry Henry (51 buts). Les hommes de Didier Deschamps filent en quarts de finale et attendent désormais leurs futurs adversaires entre les Anglais et les Sénégalais.

Les compositions de France / Pologne